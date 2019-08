Klasemen Sementara MotoGP 2019 Usai Balapan di Brno

jpnn.com, BRNO - Pembalap Repsol Honda Marc Marquez makin menjauh di klasemen sementara MotoGP 2019. Setelah menyelesaikan sepuluh dari 19 seri musim ini, Marquez mengoleksi 210 poin, selisih 63 poin dari rider di posisi kedua, Andrea Dovizioso.

Dari sepuluh balapan yang telah berlalu, Si Bayi Alien, julukan Marquez, menang di seri ke-2 di Argentina, seri keempat Spanyol, race ke-5 di Prancis, balapan seri ke-7 Catalunya, seri ke-9 di Jerman dan balapan ke-10 MotoGP Ceko di Sirkuit Brno, Minggu (4/8) malam WIB.

Marquez seperti belum menemukan lawan berat hingga sepuluh balapan. Rekor demi rekor dia patahkan. Melaju sendirian. "Saya sangat senang, sangat senang," kata Marquez usai balapan di Brno, seperti dikutip dari Crash.

This man is gonna need a bigger trophy cabinet! ????



50 not out in the premier class for @marcmarquez93! ????#CzechGP ???????? pic.twitter.com/Zw1JJLZlEz — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) August 4, 2019