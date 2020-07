Klasemen Serie A Setelah Inter Milan Mempermalukan Genoa

jpnn.com, GENOA - Inter Milan naik ke peringkat kedua klasemen sementara Serie A setelah menang 3-0 di markas Genoa, Minggu (26/7) dini hari WIB.

Nerazzurri kini memiliki total 76 poin dari 36 pertandingan yang telah dimainkan.

Mereka tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Juventus, dan unggul satu poin atas tim peringkat ketiga Atalanta.

Sementara Napoli mampu memukul tamunya Sassuolo dengan kemenangan meyakinkan 2-0, untuk mengumpulkan total 59 poin.

