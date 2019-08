KLHK Dukung Program SDM Unggul dengan Hadirkan Sejumlah Inovasi

jpnn.com, CARTAGENA - Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kirsfianti L. Ginoga mengatakan, peringatan HUT Kemerdekaan ke-74 RI kali ini menjadi momen tepat untuk kebangkitan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Hal ini juga sejalan dengan moto BLI KLHK yakni leading the way, guiding the move, and setting the course. “Leading the way berarti menjadi penunjuk arah bagi penyusunan kebijakan KLHK yang berbasis ilmiah, guiding the move berarti menjadi panduan teknis dalam implementasi aksi KLHK, sedangkan setting the course berarti mengatur jalannya program KLHK,” ujar Kirsfianti kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/8).

Kirsfianti menambahkan, saat ini Puslitbang Hutan telah banyak menghasilkan berbagai inovasi antara lain pengembangan jenis ulat sutera alam yang dinamakan dengan sinar. “Jenis sutera sinar sangat unggul dapat menghasilkan empat kuintal kokon dari satu boks telur ulat sutera per daur, jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis biasa, tahan penyakit, dan keberhasilannya telah dibuktikan oleh kelompok tani di Sukabumi,” beber Kirsfianti.

Selain itu, sekarang sudah ada inovasi gaharu, yang semula distimulasi dengan mikroba dalam kultur cair, kini telah mampu dikonversi dalam bentuk sebuk sehingga penggunaannya lebih mudah dan praktis. Gaharu termasuk ke dalam 27 PNBP badan usaha litbang.

“Begitu pula di bidang konservasi sumber daya alam, kami sudah bekerja sama dengan beberapa pihak dalam upaya penangkaran satwa Rusa Timor, yang bermanfaat tidak hanya untuk tujuan konservasi, tetapi juga untuk kebutuhan konsumsi daging ke depannya,” ujar Kirsfianti.

Tidak ketinggalan, menghadapi era digital dan industri 4.0 ini, Puslitbang Hutan juga telah membuat sistem database yang terintegrasi dengan teknologi informasi, salah satunya yaitu inovasi KIP (Kartu Identitas Pohon).

