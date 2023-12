KLHK Targetkan Tidak Ada Pembakaran Sampah Terbuka Mulai 2031

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyiapkan dokumen rencana operasional untuk memastikan target Zero Waste Zero Emission 2050 dalam pengelolaan sampah tercapai.

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan dokumen rencana operasional tersebut akan menjadi pijakan dan peta jalan untuk mencapai target zero waste pada 2040 dan emisi gas rumah kaca mendekati nol dari sektor sampah tahun 2050.

"Saya mengajak semua pihak untuk bekerja sama untuk mewujudkan visi ini," kata Dirjen Rosa Vivien saat menyampaikan pidato kunci pembukaan diskusi panel bertajuk 'Net Zero Waste and Zero Emission Goals on Municipal Solid Waste' di Paviliun Indonesia pada Konferensi perubahan Iklim COP28 UNFCCC, Dubai, Uni Emirat Arab, Selasa (5/12).

Dia menjelaskan target Zero Waste dicapai dengan pendekatan ekonomi sirkular di mana sampah domestik akan dimanfaatkan sehingga tidak perlu sampai ke tempat pengolahan akhir (TPA).

Misalnya, melalui pengomposan, dan mengoptimalisasi pengelolaan sampah menjadi sebagai sumber energi menjadi Refused Derived Fuel (RDF) dan Solid Recovered Fuel (SRF).

Sementara, sampah yang ada di TPA dan sudah terdekomposisi akan mulai dimanfaatkan mulai tahun 2025. Selain itu, KLHK juga menargetkan tidak akan ada pembakaran sampah terbuka mulai tahun 2031.

Sustainability Division Head PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk (Tjiwi Kimia), salah satu anak perusahaan APP Group, Tien Johanna menyatakan pihaknya siap untuk mendukung pemerintah mencapai target yang ditetapkan.

"Kami mengembangkan pemanfaatan RDF dari impuritas sisa proses daur ulang bahan baku karton," katanya.