KLHK Tetapkan Tema Satu Bumi untuk Masa Depan dalam Peringatan HLH

jpnn.com, JAKARTA - Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia diperingati pada 5 Juni setiap tahun.

Peringatan HLH Sedunia tahun ini bertepatan dengan 50 tahun perjalanan Konferensi Stockholm (Stockholm +50).

Konferensi Stockholm pada 1972 adalah konferensi tingkat dunia pertama yang membahas isu lingkungan hidup.

Konferensi Stockholm telah meletakkan dasar untuk pengaturan global mengenai perlindungan lingkungan hidup.

HLH Sedunia tahun ini kembali mengusung tema yang sama dengan HLH Pertama, yaitu Only One Earth (Sustainably in Harmony with Nature).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan tema Indonesia yaitu, Satu Bumi untuk Masa Depan.

Panduan penggunaan logo dan atribusi peringatan HLH Sedunia tahun 2022 dapat diunduh pada tautan s.id/hlh2022.



