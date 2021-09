Koes Hendratmo, Dari Penyanyi Hingga Berpacu Dalam Melodi

jpnn.com, JAKARTA - Kepergian Koes Hendratmo menyisakan duka bagi dunia hiburan tanah air, khususnya kancah musik.

Semasa hidupnya, mendiang dikenal sebagai salah satu penyanyi legendaris serta pemandu acara berbakat.

Berikut profil singkat Koes Hendratmo:

Koes Hendratmo lahir di Yogyakarta pada 9 Februari 1942 silam.

Dia memulai kariernya sebagai penyanyi sejak 1960-an.

Sepanjang kariernya di industri musik, Koes Hendratmo sudah merilis berbagai album, di antaranya, Lambaian Bunga (1959), Sansaro (1968), dan Wanita Wanita (1970).

Dia juga mengeluarkan album bertajuk My Love for You pada 2011 lalu.

Tidak hanya penyanyi, Koes Hendratmo juga dikenal sebagai presenter.