KoinWorks Luncurkan Impact Report 2023

jpnn.com, JAKARTA - KoinWorks mengumumkan peluncuran edisi kedua dari Impact Report yang berjudul 'Leveling Up The MSME Ecosystem', yang menampilkan hasil dampak sosial perusahaan sepanjang 2023, serta memperkuat komitmennya untuk menjadi the most responsible fintech dalam mendukung pertumbuhan UMKM di seluruh Indonesia pada 2025.

Benedicto Haryono, CEO dan Co-Founder KoinWorks Group menekankan komitmen perusahaan untuk memperkuat ekosistem UMKM di Indonesia.

"Dihadapi dengan berbagai tantangan, dan di sisi lain pertumbuhan serta pencapaian yang luar biasa, KoinWorks tetap berdedikasi pada visinya untuk memberikan layanan yang unggul. Pada 2023, kami membuat terobosan signifikan dalam pembiayaan inklusif, dengan fokus pada dukungan tingkat ekosistem yang menjangkau bisnis dalam rantai pasokan yang saling terhubung. Pencapaian ini berhasil berkat dedikasi dan semangat luar biasa dari tim kami serta dukungan dari semua pemangku kepentingan," ujarnya.

KoinWorks tidak hanya berfokus pada bidang keuangan, tapi juga meningkatkan ekosistem UMKM di Indonesia, sambil mengedepankan tanggung jawab kepada seluruh penggunanya.

Dalam sektor-sektor seperti fast moving consumer goods (FMCG), pertanian, dan kesehatan, faktor kecepatan, efisiensi, dan kelincahan sangat penting.

"Lebih dari 60% bisnis menghadapi tantangan dalam mengelola rantai pasokan secara efisien, terutama mengenai kendala arus kas. Kami memiliki gambaran ideal bahwa UMKM tidak hanya memasuki pasar sebagai pengecer, tetapi menjadi bagian integral dari ekosistem produksi domestik, yang memiliki catatan data bisnis yang komprehensif," tutur dia.

Dengan akses ke pembiayaan yang efisien dari KoinWorks, didukung oleh investor individu, UMKM dapat bernegosiasi lebih baik dengan pemasok, merekrut lebih banyak anggota tim, berinvestasi dalam teknologi, dan memanfaatkan peluang pasar baru.

"KoinWorks memfasilitasi akses keuangan melalui pendanaan yang lebih mudah dan cepat, terutama bagi petani dan unit bisnis lainnya. Kolaborasi kami dalam pembiayaan rantai pasok, pembiayaan faktur, dan pinjaman langsung kepada petani melalui EraKiosk dan EraFarm telah memberikan perubahan besar," terang Andrew Soeherman, CEO Eratani.