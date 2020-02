Kok Bisa Watford Kalahkan Liverpool 3-0?

jpnn.com, WATFORD - Liverpool masih memimpin klasemen Premier League meski kalah 0-3 di markas tim papan bawah Watford, Vicarage Road, Minggu (1/3) dini hari WIB.

Liverpool masih unggul 22 poin dari peringkat kedua, Manchester City. The Reds 79 poin dari 28 pertandingan, The Citizens 57 dari 27 laga.

Namun, kekalahan pertama di Premier League musim ini mungkin menyesakkan buat anak-anak asuhan Jurgen Klopp.

Kekalahan pertama itu terjadi setelah Liverpool menyamai rekor 18 kali menang beruntun milik Manchester City (2017). Tidak bisa lebih baik dari City.

1985 - Liverpool's defeat was the heaviest suffered by a team top of the top-flight table against an opponent in the relegation zone since Leicester beat Manchester United 3-0 on November 23rd 1985. Astounding. pic.twitter.com/jhUZsycIZi — OptaJoe (@OptaJoe) February 29, 2020