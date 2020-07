Kolaborasi Futuristik Akusewa dan W.AP Ciptakan Hybrid Event

jpnn.com, JAKARTA - PT. Akusewa Indonesia Sejahtera (Akusewa) dan We Are Production (W.AP) telah berhasil mengadakan Hybrid Event Simulation yang berlangsung secara offline dan online pada hari Sabtu (18/7) di The Westin Hotel Jakarta dan Live Streaming via Aplikasi Youtube dan Zoom Meeting.

Acara yang dimulai pukul 10.00-17.00 WIB ini dibuka langsung oleh Guruh Heriansyah selaku CEO dari Akusewa dan Andhika Dwi Wirnason, selaku CEO dari W.AP.

Menurut Guru Heriansyah, Hybrid Event sendiri merupakan sebuah terobosan futuristik untuk menggabungkan dua metode dalam event yaitu event online dan event offline.

Hybrid Event hadir sebagai salah satu solusi untuk seluruh pihak-pihak yang saat ini terdampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan event tersebut dibatalkan ataupun mengalami penundaan.

Hybrid Event memberikan pengalaman dimana ketika acara berlangsung tetap dapat dihadiri oleh peserta offline dengan batas maksimal 30 orang dan pada saat live streaming peserta online juga dapat melihat ambience dan seluruh peserta offline yang hadir pada acara tersebut.

CEO Akusewa Guruh Heriansyah (kiri) dan CEO We Are Production (W.AP) Andhika Dwi Wirnason pada acara pembukaan Hybrid Event Simulation di Jakarta, Sabtu (18/7). Foto: Humas Akusewa dan W.AP

Metode ini diciptakan oleh Akusewa dan W.AP dengan menggunakan teknologi terkini yaitu sebuah layar LED dimana para peserta offline maupun online dapat melakukan interaksi dua arah.