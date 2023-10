Kolaborasi Menghebohkan Charli XCX dan Sam Smith

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi Charli XCX dan Sam Smith merilis sebuah lagu kolaborasi yang berjudul 'In The City'.

Sejak dirilis, lagu baru tersebut sukses menghebohkan penggemar dan menuai rekor terpanas BBC Radio 1 saat ini.

In The City merupakan lagu dance berkesan yang diproduksi oleh ILYA, A.G. Cook, Omer Fedi, George Daniel, dan Charli XCX.

"Lagu ini bercerita tentang menemukan orang yang benar-benar dicintai dan terhubung dengannya melalui malam-malam liar dan berpesta di tempat-tempat ajaib. Ini tentang perasaan diterima, keindahan disambut di tempat-tempat aneh oleh orang-orang sekali seumur hidup yang bisa anda temui ketika anda ada di sana," kata Charli XCX.

Sam Smith mengaku senang berkolaborasi dengan Charli XCX dalam lagu In The City.

"Charli adalah sebuah kekuatan tersendiri dan berkreasi dengannya sangatlah menyenangkan. Lagu ini tentang kebebasan dan malam-malam pengabaian yang tak terlupakan. Saya menyukai setiap menit yang kami habiskan bersama untuk membuatnya," jelas Sam Smith.

Lagu In The City dari Charli XCX dan Sam Smith sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital serta YouTube.



Remix In The City bakal dihadirkan oleh DJ Heartstring pada 28 Oktober 2023 dan masih banyak lagi yang akan menyusul. (ded/jpnn)