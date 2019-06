Kolombia Beri Pil Pahit Buat Argentina di Copa America 2019

jpnn.com, SALVADOR - Argentina harus menelan pil pahit dalam laga pertamanya di Grup B Copa America 2019. Meladeni Kolombia di Arena Fonte Nova, Salvador, Minggu (16/6) pagi WIB, Lionel Messi cs takluk 0-2.

Duel kedua favorit juara Copa America edisi ke-46 ini berjalan keras. Wasit Roberto Tobar (Chile) terpaksa mengeluarkan tujuh kartu kuning, tiga di antaranya untuk Argentina.

Dua gol Kolombia lahir di babak kedua. Masing-masing dicetak Roger Martinez di menit ke-71 dan Duvan Zapata di menit ke-87. Keduanya pemain pengganti.

