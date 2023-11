Kominfo Gelar Dialog Jurnalis Indonesia & Amerika Latin, Berbagi Pengalaman Transformasi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Focus Group Discussion bertema 'Policies Parallel: Reshape News and Role of Journalism in Respond to Digital Transformation' di Hotel Indonesia Kempinski, pada Senin (30/10) dalam mendukung diplomasi Indonesia dengan Amerika Latin.

Kepala Badan Pengembangan SDM Hary Budiarto mengatakan industri media mengalami transformasi yang dinamis didorong oleh inovasi teknologi.

“Batasan jurnalisme saat ini dipengaruhi pelaku media baru dengan kemudahan akses teknologi,” ujar Hary.

Terlepas dari dinamika teknologi yang mendisrupsi industri media, Hary menyatakan teknologi juga mempermudah jurnalis untuk memainkan peran yang lebih strategis dalam mengembalikan jurnalisme publik yang terpercaya berdasarkan standar etika dan profesionalisme yang tinggi.

Selain beradaptasi dengan inovasi digital, Hary menyebutkan industri media secara global juga tertekan dengan perubahan tren iklan digital dan pola distribusi konten.

“Sehingga, menciptakan ekosistem yang adil dan berimbang bagi industry media di era digital menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan media," tuturnya.

Hary mengungkapkan, FGD kali ini merupakan kolaborasi Kominfo bersama Kementerian Luar Negeri untuk mempertemukan jurnalis perwakilan dari tiga negara Amerika Latin, yaitu Brazil, Chili dan Panama dengan perwakilan jurnalis Indonesia, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Post-Event Program of the 2023 FEALAC Journalists’ Visit Program.

"Saya percaya dengan adanya pertemuan kali ini kita semua bisa saling bekerja sama dan kordinasi bagaimana menciptakan industri media yang berkelanjutan dengan mengutamakan independensi dan bisa memberikan informasi yang terpercaya kepada masyarakat," katanya.