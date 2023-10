Komitmen CKB dalam Menggairahkan Logistik Nasional Berbuah Berbagai Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) sebagai salah satu perusahaan logistik terintegrasi selalu mengedepankan prinsip Environmental Social Governance (ESG) dalam melakukan berbagai langkah konkret sebagai bentuk komitmen dukungan terhadap pemerintah untuk mendongkrak perekonomian nasional dan memaksimalkan potensi pasar bisnis logistik.

Komitmen ini dibuktikan dengan keberhasilan CKB meraih berbagai penghargaan.

CKB Logistics meraih dua kategori penghargaan pada ajang Indonesia Logistics Award (ILA) 2023.

Kategori pertama adalah 3PL Company of The Year dan kategori kedua Warehouse Provider of The Year. ILA tahun ini kembali digelar oleh Supply Chain Indonesia (SCI) untuk memberikan apresiasi kepada sektor logistik yang telah berkontribusi terhadap perkembangan logistik nasional.

Acara ini sekaligus menjadi langkah untuk meningkatkan Logistics Performance Index (LPI) khususnya dimensi Logistics Competence & Quality dan menjadi wadah bagi pelaku bisnis yang berhasil memenuhi kebutuhan logistik di Indonesia, sehingga menghasilkan pertumbuhan bisnis yang positif.

“Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada SCI yang telah memberikan penghargaan kepada CKB Logistics. Kami berkomitmen untuk memberikan kontribusi di sektor logistik untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Ke depan, kami berharap CKB Logistics terus unggul dan senantiasa berkontribusi terhadap perkembangan logistik nasional,” ujar Chief Executive Officer (CEO) CKB Logistics Iman Sjafei seusai menerima penghargaan, Jumat (13/10/2023).

Selain itu, CKB Logistics juga mendapatkan penghargaan program CSR dari Cagar Foundation.

Tidak hanya memaksimalkan potensi bisnis di sektor logistik, CKB Logistics juga berperan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat maupun lingkungan melalui programnya dengan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Rumah Autis.