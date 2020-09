Kompak Antar El Barack ke Sekolah, Richard Kyle dan Jessica Iskandar Rujuk?

jpnn.com, JAKARTA - Richard Kyle rupanya masih memberi perhatian kepada El Barack, meski dirinya gagal menikah dengan Jessica Iskandar.

Buktinya, ia terlihat ikut mengantarkan anak semata wayang Jessica Iskandar itu pada hari pertama sekolah di Bali.

Model berdarah Australia ini memperlihatkan momen El Barack memasuki sekolah di Instagram Story miliknya.

"1st day at new shcool @alexanderbarrackel,'' ungkap Richard Kyle, Selasa (1/9).

Namun, pemain film Insya Allah Sah itu tidak memperlihatkan apakah dirinya sempat bertemu dan berkomunikasi dengan Jessica Iskandar atau tidak.

Sementara, Jessica Iskandar juga turut mengunggah momen El Barack masuk ke sekolah baru.

"Morning El, are you ready for school today?," ujat Jessica Iskandar.

Jessica Iskandar memutuskan untuk pindah dari Jakarta. Dia memilih membawa anaknya pindah dan menetap di Bali.