Konon UFO & Alien Memang Ada, tetapi Pemerintah AS Menyembunyikannya

jpnn.com, WASHINGTON DC - Misteri tentang unidentified flying object (UFO) dan makhluk asing dari luar Bumi atau alien kian tersingkap.

Rapat dengar pendapat atau RDP di Kongres Amerika Serikat (AS) yang menghadirkan mantan tentara dan intelijen memunculkan gambaran lebih terang tentang UFO dan alien, meski keduanya tetap masih misterius.

RDP itu menghadirkan tiga narasumber, yakni Ryan Graves, David Fravor, dan David Grusch. Ketiga pemberi informasi itu bukan orang sembarangan.

Ryan Graves adalah mantan pilot Angkatan Laut AS atau US Navy. Dia mendirikan dan memimpin Americans for Safe Aerospace, sebuah kelompok yang mendorong para pilot untuk berani melaporkan insiden UFO.

Adapun David Fravor merupakan pensiunan komandan Angkatan Laut AS. Satu narasumber lagi, David Grusch, adalah mantan intelijen di Angkatan Udara AS atau USAF.

Baik Graves, Fravor, maupun Grusch memberikan kesaksian tentang pengetahuan pemerintah AS mengenai objek terbang misterius.

Pada 2021, Departemen Pertahanan AS (Pentagon) merilis laporan tentang fenomena anomali tidak dikenal atau unidentified anomalous phenomena (UAP).

Laporan itu menguraikan 140 kejadian soal penampakan UAP yang tidak bisa dijelaskan.