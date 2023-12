Konsep Kekuatan Cerdas Berbasis Nilai Versi Anies Relevan dengan Situasi Global

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pakar Timnas AMIN Fahrus Zaman Fadhly memandang gagasan calon presiden Anies Baswedan soal kekuatan cerdas berbasis nilai, relevan dengan kondisi global.

Anies mengungkap gagasannya tersebut pada Foreign Policy Challenge for The Next President, Sabtu (2/12). Acara itu dihadiri sejumlah duta besar negara asing, akademisi, hingga anak muda.

Fahrus mengatakan pendekatan itu sesuai dengan keadaan dunia yang makin kompleks.

Baca Juga: Gagasan Anies soal Bagaimana Indonesia Menghadapi Tantangan Global

"Pernyataan Pak Anies sangat tepat dalam konteks saat ini. Indonesia perlu memiliki visi yang jelas dan strategi yang kuat untuk menghadapi tantangan global yang makin rumit," ujarnya.

"Konsep 'kekuatan cerdas berbasis nilai' memberikan pandangan yang holistik tentang bagaimana Indonesia dapat berperan sebagai pemain utama dalam diplomasi global," imbuh Fahrus.

Dosen di Universitas Kuningan, Jabar Barat ini menyoroti pentingnya komponen "nilai" dalam pendekatan ini.

Baca Juga: Anies Pastikan Kunjungan Kenegaraan ke Palestina Bakal Jadi Prioritasnya

"Nilai-nilai seperti demokrasi, hak asasi manusia, keragaman budaya, dan keberlanjutan lingkungan adalah aset berharga yang dimiliki Indonesia. Dengan memasukkan nilai-nilai ini dalam kebijakan luar negeri, Indonesia dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas di tingkat global," katanya.

Fahrus juga mengapresiasi fokus Anies kepada ekonomi yang adil dan lingkungan yang lestari.