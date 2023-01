Konsisten Kelola Lingkungan Hidup, FTUI Tambah Fasilitas Energi Terbarukan

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) meraih penghargaan sebagai The Most Sustainable Faculty in Universitas Indonesia versi UI GreenMetric World University Ranking 2022.

Penghargaan yang kelima kalinya itu diraih lantaran komitmen pengelolaan lingkungan hidup terbaik di lingkungan Universitas Indonesia.

Komitmen itu diwujudkan melalui penambahan sistem energi terbarukan di lingkungan fakultas.

Pada 2022, FTUI memasang satu unit wind turbine yang berlokasi di Gedung Pascasarjana (Engineering Center).

Dekan FTUI Heri Hermansyah mengatakan wind turbine yang terpasang tersebut memiliki kapasitas 300 watt.

Energi listrik yang dihasilkan oleh wind turbine tersebut digunakan untuk lampu penerangan yang ada di atap gedung pascasarjana.

"Pemasangan wind turbine ini melengkapi fasilitas energi baru terbarukan yang ada di Kampus FTUI Depok,” ucap Heri dalam keterangannya, Kamis (12/1).

Sebelumnya, FTUI juga telah memiliki tiga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), PLTS yang berlokasi di Gedung Engineering Center, PLTS Solar PV 101 kWp pada rooftop Gedung Integrated Creative Engineering Learning Lab (i-CELL).