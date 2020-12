Konsumsi BBM di SPBU Tol Trans Jawa Naik Hingga 400 persen

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina mencatat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) naik signifikan di sepanjang Tol Trans Jawa pada masa libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Tercatat, ada kenaikan konsumsi BBM, yaitu sejak 23-27 Desember 2020.

Pejabat sementara (Pjs.) Unit Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) Marthia Mulia Asri menjelaskan kenaikan tertinggi pada 23-25 Desember 2020, di mana tertinggi mencapai 636 KL per hari.

Konsumsi tertinggi terdapat di 2 SPBU Rest Area tol arah Surabaya, yaitu KM 379 A dan KM 429 A.

“Konsumsi BBM di SPBU KM 379 A mencapai 192 KL per hari, di mana angka tersebut meningkat lebih dari 400% dari angka di awal Desember hanya 40 KL per hari. Peningkatan yang sama juga terjadi di KM 429 A, dari semula 50 KL per hari menjadi 212 KL per hari atau lebih 400%,” ungkapnya.

Marthia menerangkan, peningkatan konsumsi BBM di Tol Trans Jawa yang tertinggi adalah produk Pertamax Turbo dan Pertamax, khususnya untuk BBM jenis gasoline.

“Konsumsi Pertamax Turbo meningkat hingga 80%, sebelumnya di bulan November hanya berkisar 9 KL per hari, kali ini mencapai 16 KL per hari. Sementara Pertamax peningkatannya sebesar 51% atau dari konsumsi sebelumnya sebesar 44 KL per hari menjadi 67 per hari,” tutur Marthia.

Menurutnya Pertamax Turbo dan Pertamax dipilih karena kualitasnya yang mampu memberikan performa terbaik bagi mesin kendaraan, khususnya untuk menempuh perjalanan jauh di masa libur panjang.