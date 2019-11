Kontes Adu Singing Diminati, Bukti Orang Indonesia Suka Bernyanyi

jpnn.com, JAKARTA - Fenomena karaoke night yang sedang naik daun di Jakarta belum berhenti. Salah satu yang sedang ramai dibicarakan adalah Karaoke Anthem Challenge.

Karaoke night yang digagas penyiar radio sekaligus content creator Gofar Himan bersama DJ dan drummer band Kasper itu berlanjut denagn kontes adu singing.

Dalam kontes yang digelar perdana diselenggarakan di Kilo Lounge, Gunawarwan, itu sekaligus mengumumkan pemenang Karaoke Anthem Challenge.

Serunya, dalam kontes adu singing itu tidak hanya diikuti oleh penggemar karaoke night Jakarta saja. Sejumlah musisi ikut unjuk suara dalam kontes tersesbut, seperti Ramengvrl, Ben Sihombing, Aya Anjani, hingga Ajis Pemuda Sinarmas.

Mereka ikut menyatu, bersauara, dan berdansa bersama peserta kontes bernyanyi itu. “Kontes ini jadi bukti kalau orang Indonesia itu paling demen nyanyi,” kata Gofar Hilman, dalam siaran tertulisnya, Rabu (28/11).

Sejumlah karaoke anthem yang dibawakan band Kasper mampu menghipnotis pengunjung untuk bernyanyi bersama. Mulai dari hits internasional seperti Versace on The Floor, Can’t Help Falling in Love, dan Bizzare Love Triangle, hingga karaoke anthem lokal seperti Inikah Cinta, Kau Adalah, dan Tua-tua Keladi.

“Penampilan Kasper pecah banget, bisa bikin semua penggemar karaoke menyatu dan sing along bareng-bareng,” ujar Gofar.

Band Kasper memang beda dari grup musik lainnya. Meski hanya diisi tiga personel, mereka tetap fokus sebagai band karaoke anthem yang selama ini didominasi oleh DJ performance. Band yang diawaki Lips (vokalis), Kasper (gitaris), dan DJ (drumer) itu idealis denagn passion musik yang dibawakan.(mg7/jpnn)