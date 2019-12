Korban Kebakaran di Pasar Baros Dapat Bantuan Pemkab Serang

jpnn.com, SERANG - Pemkab Serang, Banten, memberikan bantuan sebesar Rp 549 juta kepada 261 pedagang Pasar Baros yang terkena musibah kebakaran 10 November lalu.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah usai memberikan bantuan secara simbolis di halaman Kantor Kecamatan Baros mengatakan, bantuan tersebut berasal dari dana tidak terduga (DTT) yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena bencana.

“Saya secara pribadi dan atas nama Pemkab Serang, turut prihatin atas musibah yang menimpa para pedagang di Pasar Baros,” ujar Tatu, Senin (9/12).

Tatu mengungkapkan, bantuan diberikan kepada 179 pedagang kios dengan santunan Rp 2,5 juta per orang, 32 pedagang los dengan santunan Rp 2 juta per orang, dan 50 pedagang kaki lima dengan santunan Rp 750 ribu per orang.

“Jangan dilihat berapa jumlah bantuan yang kami serahkan. Namun inilah bentuk kepedulian kami terhadap korban bencana kebakaran Pasar Baros. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik,” kata Tatu.

Terkait relokasi Pasar Baros, Tatu mengaku sudah berupaya sejak dirinya menjadi wakil bupati Serang saat ada bantuan dari Kementerian Perdagangan. Relokasi direncanakan di belakang Pasar Baros saat ini.

“Karena ada keinginan lain pedagang tidak mau dipindahkan, keinginannya hanya mundur dari lokasi pasar, dan akhirnya bantuan kementerian tersebut dialihkan untuk wilayah lain,” katanya.

Ia menambahkan, berselang tahun harga lahan tepatnya yang berada di belakang Pasar Baros menjadi tinggi, jika Pemkab Serang memaksakan untuk pembelian lahan dan membangun pasar Baros, komposisi anggaran yang dimiliki tidak mencukupi.