Korea Open 2023: An Se Young vs Chen Yu Fei Berakhir Dramatis

jpnn.com - YEOSU - Duel peringkat kedua tunggal putri dunia An Se Young (Korea) vs ranking tiga Chen Yu Fei (China) di semifinal Korea Open 2023 Super 500 berakhir dengan dramatis.

Pada laga yang digelar di Jinnam Stadium, Yeosu, Sabtu (22/7) siang WIB itu, An dan Chen sama-sama tampil all out dan membuat heboh penonton di arena.

An Se Young kalah di gim pertama 15-21, tetapi tampil galak di gim kedua dan menang jauh 21-8.

Pada gim ketiga An dan Chen saling kejar poin. An sering lebih dahulu, tetapi Chen terlihat masih percaya diri.

Penonton di Jinnam Stadium yang mayoritas pemuja An Se Young, terdengar melenguh ketika idola mereka gagal mendapatkan poin krusial.

An sempat match point 20-17, tetapi Chen belum menyerah dan menyamakan kedudukan. Jus, 20-20.

Publik Korea di Jinnam gelisah. Pelatih An Se Young, Sung Ji Hyun juga tampak gemas melihat anak asuhnya.

An Se Young akhirnya memenangi gim ketiga 24-22 setelah pengembalian kok Chen Yu Fei keluar.