Korpri TNI AL Serahkan Bantuan APD ke RS TNI AL Ramelan Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Dalam rangka terus mendukung serta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan para tenaga medis dalam memerangi Pandemik Covid-19 di lingkungan TNI AL khususnya Rumah Sakit Angkatan Laut, Korpri TNI AL kembali memberi bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) dan bahan kontak lainnya yang kali ini ke Rumah Sakit Angkatan Laut (Rumkital) dr. Ramelan Surabaya.



Bantuan yang diserahkan oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri TNI Provinsi Jawa Timur Pembina Tk I IV/b Suharmanto, didampingi beberapa Pengurus Sub Unit Korpri Satker TNI AL Wilayah Surabaya itu diterima langsung oleh Kasubdep Dalfar Rumkital dr. Ramelan Letkol Laut (K) Drs. Sri Hardjono, Apt. didampingi Kaset Rumkital dr. Ramelan Letkol Laut (K) Nasruddin, dan Ketua Korpri Sub Unit Rumkital dr. Ramelan Pembina IV/a I Made Kadat, di Rumkital dr. Ramelan Surabaya. Selasa (2/6/2020).



Bantuan yang terdiri dari 35 Stel APD, 7 Box Masker Medis Type II R/Solida, 10 Box Masker Medis Type N95, 10 Stel Baju Gown APD, 5 Box Vitamin Subex Z c 30 Tab ini merupakan bentuk solidaritas Insan Korpri TNI Angkatan Laut terhadap Petugas Medis dan Pahlawan Kemanusian dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 di lingkungan TNI AL khususnya Rumkital dr. Ramelan Surabaya.



“Ini merupakan gerakan solidaritas, secara gotong royong sebagai komitmen Insan Korpri TNI AL dalam memberikan dukungan penuh kepada para tenaga medis dan paramedis sebagai garda terdepan yang berjuang menangani Pasien Covid-19 di Rumkital dr. Ramelan,” ujar Ketua Dewan Pengurus Korpri TNI Provinsi Jawa Timur.



Pada Kesempatan yang sama, Karumkital dr. Ramelan Laksamana Pertama TNI dr. Radito Soesanto,Sp.THT-KL, Sp.KL yang diwakili Kasubdep Dalfar Letkol Laut (K) Drs. Sri Hardjono, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada segenap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan TNI AL atas kepedulian dan dukungannya terhadap rekan-rekan di Rumkital dr. Ramelan yang sedang bertugas menghadapi Pandemi Covid-19.



“Semoga apa yang telah diberikan oleh Insan Korpri TNI AL ini, berupa bantuan donasi APD serta multivitamin dapat membantu para tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dan bantuan donasi berupa sembako dapat mengurangi beban para tenaga kesehatan dan keluarganya yang terdampak Covid-19,” tambah Kasubdep Dalfar.

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pengurus Korpri Unit TNI Angkatan Laut Pembina Tk I IV/b Drs. Safwanuddin menerangkan bahwa Kepedulian insan Korpri TNI AL ini merupakan kesekian kalinya dalam rangka turut meringankan pandemik Covid-19 setelah sebelumnya juga memberikan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) beserta bahan kontak lainnya kepada Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 TNI AL yang diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut (Kadiskesal) Laksamana Pertama TNI dr. Ahmad Samsulhadi.



"Bantuan tersebut untuk para tenaga medis TNI AL yang berjuang memerangi pandemik Covid-19 di garis depan beserta keluarganya ini merupakan sumbangsih Korpri TNI AL dari berbagai Kotama TNI AL se Indonesia yang berhasil dihimpun melalui Korpri Unit TNI Angkatan Laut," pungkasnya.(fri/jpnn)