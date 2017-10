Korsel Tertarik Kerja Sama Kereta Api di Sulsel

jpnn.com, SINGAPURA - Korea Selatan tertarik menjalin kerja sama proyek kereta api di wilayah Sulawesi Selatan. Tepatnya di Makasar dan Pare-pare.

Hal ini di ketahui saat one on one meeting Menteri Perhubungan kedua negara di Singapore dalam rangkaian ATM Asean meeting pada 12-13 Oktober 2017.

Mereka juga memiliki minat di Sumatera meliputi Bandara Kualanamu dan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang memimpin delegasi RI dalam menghadiri pertemuan ke-23 ASEAN Transport Ministers’ Meeting (23rd ATM) itu mengatakan Bandara Kuala Namu dan Pelabuhan Kuala Tanjung ,menjadi target kerja sama negara Korea Selatan.

Menhub menawarkan proyek pengembangan infrastruktur transportasi kereta perkotaan, bandara Lombok dan Kualanamu serta pengembangan pusat kargo di Jakarta dan Medan.

“Apa yang telah Indonesia tawarkan pada swasta, akan segera ditindaklanjuti pada level operasional, diharapkan bisa ada kerja sama terkait pelaksanaan proyek-proyek tersebut," ujar Budi.

Dia mengatakan, minggu depan akan ada tim teknis ke lokasi.

"Di harapkan proyek-proyek ini masuk dalam materi MoU pada saat kunjungan presiden Korea bulan depan," tukas Budi.