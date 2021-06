Kreatif, Pria di India Ini Mengubah Mobil Klasik jadi Kendaraan Listrik

jpnn.com, INDIA - Produsen motor maupun mobil saat ini banyak yang tengah mengembangkan kendaraan listrik.

Sebab, kendaraan tersebut diyakini bakal menjadi masa depan di industri otomotif.

Menariknya, ada beberapa orang yang memilih untuk mengubah kendaraan menjadi penggerak listrik.

Salah satunya seperti yang dilakukan oleh pria asal Jammu, India, Mohammad Jawaad Khan.

Dia menyulap mobil klasiknya menjadi kendaraan listrik.

Insinyur berusia 23 tahun itu memiliki startup Tadpole Projects yang bertujuan untuk mengubah kendaraan konvesional menjadi listrik.

Dikutip dari Cartoq, Selasa (29/6), Jawaad memulai pekerjaan itu pada September 2020 dan bekerja sama dengan Center of Excellence for Research on Clean Air (CERCA).

Tadpole Projects telah mengubah beberapa mobil antik seperti Volkswagen Beetle 1948 dan Austin 10 1936 menjadi kendaraan listrik.