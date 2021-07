Krystal Jung Akan Jadi Tunangan Kim Jae Wook?

jpnn.com - Aktris Korea Selatan, Krystal Jung kemungkinan akan beradu akting dengan aktor Kim Jae Wook.



Dilansir dari Soompi, Krystal dan Kim Jae Wook mungkin akan bertemu dalam sebuah judul drama baru.



Pasalnya pada Selasa (27/7), perwakilan dari Industri melaporkan bahwa personel girlgroup f(x) itu akan mengambil peran utama dalam drama korea berjudul Crazy Love (judul sementara).



Menanggapi laporan tersebut, H& Entertainment yang menaungi Krystal f(x) pun angkat suara.



"Dia telah menerima tawaran casting untuk drama ‘Crazy Love’ dan saat ini sedang meninjau (tawaran itu)," ujar agensi H& Entertainment dilasir dari soompi, Selasa (27/7).



Adapun drama Crazy Love menceritakan tentang seorang pria yang berpura-pura mengalami amnesia ketika diberitahu bahwa dia akan dibunuh.



Kemudian seorang perempuan berpura-pura menjadi tunangan pria tersebut ketika diberitahu bahwa dirinya tak punya banyak waktu untuk hidup.



Kim Jae Wook sendiri masih dalam tahap pembicaraan untuk memerankan tokoh Noh Go Jin, CEO GO Study dan instruktur matematika terkemuka dalam drama tersebut.



Krystal ditawari untuk berperan sebagai Lee Ji Young, sekretaris Noh Go Jin tanpa kehadiran.

Crazy Love akan ditulis oleh Kim Bo Gyeom dan sedang dalam pembicaraan untuk tayang akhir tahun ini.



Adapun Lee Ji Young merupakan sosok perempuan yang bertanggung jawan dan tulus dalam bekerja.



Akan tetapi dia memiliki sikap yang pendiam, tertutup, dan putus asa sehingga dia tampak tidak ada.



Krystal sudah banyak membintangi drama dengan berbagai genre, diantaranya Heirs, The Player, dan Search.



Nama Kim Jae Wook juga sudah cukup dikenal. Salah satu drama yang diperankannya ialah Voice. (mcr7/jpnn)