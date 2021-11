KTT ASEAN Hasilkan Lima Dokumen Deklarasi, Salah Satunya Terkait Ketenagakerjaan

jpnn.com, BANDAR SERI BEGAWAN - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-38 dan 39 yang diselenggarakan secara virtual di Brunei Darussalam sepakat mengesahkan lima dokumen deklarasi yang meliputi berbagai bidang, mulai dari kesehatan hingga perubahan iklim.

Salah satu rekomendasi deklarasi yang dihasilkan di KTT ASEAN tersebut, yaitu ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work atau Deklarasi ASEAN tentang Peningkatan Pekerja ASEAN untuk Daya Saing, Ketahanan dan Ketangkasan Pekerja untuk Menghadapi Masa Depan Kerja.

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan rekomendasi deklarasi tersebut merupakan dokumen yang diinisiasi Pemerintah Indonesia sebagai dokumen tindak lanjut dari keketuaannya pada kerja sama sektor ketenagakerjaan ASEAN.

"Langkah ASEAN yang akan mengadopsi dokumen ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work ini sebagai salah satu capaian kerja sama sektor ketenagakerjaan ASEAN," Sekjen Anwar melalui keterangan yang diterima Jumat (5/10).

Sekjen Anwar menngatakan Indonesia juga telah menyusun beberapa agenda aktivitas yang turut mendukung tema keketuaan serta deklarasi yang diusungnya.

"Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan sembilan lompatan Menaker," tegasnya.

Sekjen Anwar menegaskan ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work merupakan dokumen output Keketuaan Indonesia pada forum Menteri Tenaga Kerja ASEAN atau ASEAN Labour Ministers’ Meeting (ALMM) periode 2020 hingga 2022 dalam kepemimpinan Menaker Ida Fauyizah.

"Dokumen deklarasi telah dibahas negara-negara anggota ASEAN dan disepakati untuk disahkan oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN tahun 2021 ini," jelasnya.