KTT ASEAN: Jokowi Minta Generasi Muda di Asia Tenggara Berpikir Out The Box

jpnn.com, BANGKOK - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap agar ASEAN dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) berkolaborasi dengan baik dalam perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) hingga demokrasi.

Hal ini disampaikan Jokowi ketika berbicara dalam pertemuan Pimpinan ASEAN dengan AIPA di Hotel Athenee, Bangkok, Thailand, Sabtu (22/6) sore waktu setempat.

Jokowi mengatakan bahwa kolaborasi ASEAN - AIPA penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM dan hak-hak perempuan, perlindungan anak hingga perlindungan pekerja migran, serta demokrasi dan perdamaian di kawasan.

“Dengan kolaborasi di bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, saya yakin ASEAN akan semakin bermanfaat bagi rakyatnya dan semakin dihormati di dunia,” kata Jokowi.

Dalam forum terpisah di sela-sela KTT ASEAN ke-34 Thailand di hotel yang sama, Jokowi juga berbicara di depan pemimpin ASEAN dan perwakilan pemuda Asia Tenggara.

BACA JUGA: Bertemu PM Nguyen, Jokowi Dorong Penyelesaian Batas ZEE RI - Vietnam

Mantan Wali Kota Solo itu menyatakan bahwa generasi muda ASEAN harus bekerja cepat, mampu terus berinovasi dan berpikir out of the box atau membuat sesuatu yang tidak biasa, mengandung inovasi

“Dan saya ingin generasi muda ASEAN juga selalu menjadi agen perdamaian dan toleransi,” ucap suami Iriana itu.