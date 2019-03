Kualifikasi Euro 2020: Fabio Quagliarella Cetak Rekor Indah Buat Italia

jpnn.com, PARMA - Italia meraih kemenangan kedua di Grup J Kualifikasi Euro 2020. Menjamu Liechtenstein di Stadio Ennio Tardini, Parma, Rabu (27/3) dini hari WIB, Gli Azzurri menang telak 6-0.

Kemenangan ini diwarnai rekor bersejarah yang mencatat nama penyerang Sampdoria, Fabio Quagliarella (36 tahun) sebagai pencetak gol tertua buat Italia. Quagliarella mencetak gol pada menit ke-35 dan 45, keduanya lewat penalti.

36 & 54 - Fabio #Quagliarella (36 years and 54 days) is the oldest goalscorer in the history of Italian National team. Limitless. #ItalyLiechtenstein #Italie pic.twitter.com/IbJgOlqMpK — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 26, 2019