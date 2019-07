Kunjungi Negeri Samba, Misbakhun Cs Terima Info soal Indonesia Punya Material Langka

jpnn.com, JAKARTA - DPR RI belum lama ini mengutus Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) melakukan kunjungan kerja di Brazil. Dalam lawatan mancanegara yang berlangsung pada 8-11 Juli 2019 itu, GKSB DPR berupaya meningkatkan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Negeri Samba tersebut.

Salah satu institusi di Brazil yang disambangi GKSB DPR adalah The Industry Federation of the State of Rio de Janeiro (FIRJAN). Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun yang memimpin delegasi GKSB dalam kunjungan kerja di Brazil mengatakan, pertemuan dengan dengan FIRJAN merupakan upaya untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang ekonomi.

Misbakhun menuturkan, GKSB mengunjungi kantor FIRJAN di Rio de Janeiro pada Senin lalu (8/7). Menurutnya, delegasi GKSB DPR disambut langsung Direktur Internasional FIRJAN Frederico Araujo di Rio de Janeiro.

“FIRJAN adalah semacam KADIN (Kamar Dagang dan Industri, red). Jadi ini kunjungan sebagai upaya DPR untuk mendorong kerja sama, government to government dan business to business, maupun parliament to parliament,” ujar Misbakhun sebagaimana siaran pers ke JawaPos.Com.

Legislator Golkar itu menjelaskan, dirinya memaparkan tujuan kunjungan delegasi GKSB di hadapan petinggi FIRJAN. Yakni untuk melihat berbagai potensi sekaligus meningkatkan kerja sama bilateral di bidang perdagangan dan industri.

“Baik KADIN maupun FIRJAN berfungsi sebagai sarana penghubung antara pengusaha swasta dan asing, termasuk dengan pemerintah bagi kemajuan sektor perdagangan dan industri dalam maupun luar negeri,” tutur Misbakhun.

Lebih lanjut Misbakhun menjelaskan, FIRJAN merespons positif kunjungan GKSB DPR RI. Merujuk paparan Frederico Araujo di hadapan delegasi GKSB DPR, Misbakhun mengatakan bahwa Brazil dan Indonesia sama-sama memiliki wilayah besar dengan penduduk masing-masing di atas 200 juta jiwa.