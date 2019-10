Kurs Rupiah Hari Ini Menguat Menjadi Rp 14.008 per Dolar AS

jpnn.com, JAKARTA - Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, pada Kamis pagi, bergerak menguat 23 poin atau 0,16 persen menjadi Rp 14.008 per dolar AS, dibanding posisi sebelumnya di level Rp 14.031 per dolar AS.

Sementara itu, kurs dolar AS berpindah tangan di zona paruh atas 108 yen dalam transaksi awal di Tokyo pada Kamis pagi, sebagian besar sejalan dengan levelnya di New York semalam (Rabu).

Ketika pasar dibuka di Tokyo, dolar dikutip pada 108,79-80 yen dibandingkan dengan 108,80-90 yen di New York dan 108,85-86 yen di Tokyo pada Rabu (30/10), pukul 17.00 waktu setempat.

Adapun Euro, diambil pada 1,1153-1153 dolar dan 121,34-35 yen terhadap 1,1145-1155 dolar dan 121,31-41 yen di New York, serta 1,1121-1123 dolar dan 121,05-09 yen pada perdagangan Rabu sore (30/10) di Tokyo. (antara/jpnn)