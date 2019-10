Rupiah Akhir Pekan Ditutup Menguat

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah pada akhir pekan ini menguat seiring intervensi pasar oleh Bank Indonesia.

Rupiah ditutup menguat 21 poin atau 0,15 persen menjadi Rp14.038 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.059 per dolar AS.

Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, dengan melihat kondisi global kembali bergolak, Bank Indonesia terus melakukan intervensi di pasar valas dan obligasi dalam perdagangan domestic non deliverable forward (DNDF) akhir pekan ini.

"Intervensi ini berhasil membawa mata uang Garuda menguat walaupun penguatan tidak terlalu signifikan namun pasar kembali optimis terhadap pasar dalam negeri," ujar Ibrahim.

Dari eksternal, data ekonomi AS meningkatkan ekspektasi bahwa The Federal Reserve akan memangkas biaya pinjaman untuk ketiga kalinya tahun ini. Pembuat kebijakan bank sentral Fed akan bertemu minggu depan.

Presiden AS Donald Trump telah mendorong penurunan suku bunga lebih banyak lagi seiring penurunan suku bunga di bank sentral lain di seluruh dunia.

Sebelumnya, Rupiah pada pagi hari dibuka menguat Rp14.048 dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.035 per dolar AS hingga Rp14.072 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Jumat ini menunjukkan, rupiah melemah menjadi Rp14.064 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp13.996 per dolar AS.(ANTARA/JPNN)