Rupiah Hari Ini Menguat Jelang Susunan Menteri Kabinet Jokowi - Ma'ruf

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah di pasar spot Jakarta pada Senin sore, ditutup menguat seiring optimisme pasar pascapelantikan Presiden Joko Widodo, Minggu (20/10).

Rupiah ditutup menguat 67 poin atau 0,47 persen menjadi Rp 14.081 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp 14.148 per dolar AS.

Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Senin, mengatakan pelaku pasar mencermati pidato Presiden Jokowi saat pelantikan, di Gedung MPR Jakarta.

"Pidato tersebut telah mendorong optimisme pasar bahwa ekonomi Indonesia dapat bergerak jauh lebih baik," ujar Ibrahim.

Dalam pidatonya, Jokowi menitikberatkan pada peningkatan SDM dan reformasi birokrasi yang akan memangkas jabatan struktural di pemerintahan, dari yang tadinya ada empat eselon akan dipangkas menjadi dua eselon, yaitu eselon 1 dan 2 sehingga akan mengurangi beban APBN pada kemudian hari.

Jokowi juga optimistis, PDB Indonesia dapat mencapai USD 7 triliun pada 2045, dan masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen.

"Di sisi lain, pasar juga menunggu pelantikan para menteri yang akan menduduki pos-pos yang cukup vital yaitu pos yang membidangi masalah ekonomi terutama menkeu, BUMN, ESDM dan menko perekonomian," kata Ibrahim.

Jokowi mengatakan, banyak menteri baru yang profesional yang akan bergabung di kabinetnya dan sekitar 50 persen di luar partai politik.