Kylian Mbappe Cetak Gol ke-100, PSG Pimpin Klasemen Ligue 1

jpnn.com, LYON - Kylian Mbappe mencetak gol ke-100 miliknya di Ligue 1 saat mengantarkan Paris Saint-Germain mengalahkan Olympique Lyon 4-2 pada pekan ke-30 di Stadion Groupama, Lyon, Senin (22/3) dini hari WIB.

Kemenangan itu sekaligus mengantar PSG ke puncak klasemen.

Mbappe membuka keunggulan PSG saat laga baru berjalan 15 menit dengan menyambar bola muntah hasil tembakan Marco Veratti yang tak diantisipasi sempurna oleh kiper Anthony Lopes.

Keunggulan PSG digandakan oleh Danilo Pereira memanfaatkan umpan sundulan Marquinhos dalam situasi sepak pojok pada menit ke-32.

100 - Kylian Mbappé has scored eight goals against Lyon in Ligue 1, doing better only against Dijon (11). He has reached the 100 goals scored in the top-flight (84 with Paris, 16 with Monaco). Amazing. pic.twitter.com/vfMDuZzyPk — OptaJean (@OptaJean) March 21, 2021