Kymco Like 150i Berpotensi Menggoyahkan Hati Pengguna Vespa

jpnn.com, JAKARTA - Kymco kembali hadir di IIMS 2019 melalui distributor resmi PT Smart Motor Indonesia (SMI). Tahun ini, SMI menandai eksistensinya di pasar skuter matik tanah air melalui model baru Kymco Like 150i.

Skutik berbanderol Rp 28.800.000 juta on the road (OTR) Jakarta ini sudah bisa dipesan. Soal harga, Kymco Like 150i terbilang lebih murah dibandingkan Vespa dan Lambretta yang dijual rata-rata mulai Rp 40 juta.

"Kymco Like 150i, produk yang sangat berbeda dari model-model lain. Skuter ini merupakan salah satu produk antimainstream yang kami jual," kata Presiden Direktur PT SMI, Neo Chen di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (26/4).

Kymco Like 150i dibangun dengan memiliki dimensi panjang 1.935 mm, lebar 690 mm dan tinggi 1.145 mm. Jarak sumbu roda 1.315 mm, jarak ke tanah 120 mm dan berat bersih 129 kg.

Sistem kelistrikannya menggunakan pengapian ECU baterai 12V 6AH. Dibekali tangki bahan bakar 6,8 liter, jenis bahan bakar direkomendasikan oktan 92.

Salah satu keunggulan motor CBU asal Taiwan ialah fitur panel meter digital dengan fitur Noodle Navigation. Fitur ini memungkinkan ponsel pintar pengguna terhubung ke kendaraan, sehingga pengguna bisa mengontrol kondisi bahan bakar dan sebagainya melalui dasbor.

Hal menarik lainnya, sistem pengereman sudah menggunakan ABS dan lampu Full LED sebagai standar. Sementara suspensi depan teleskopik dan belakang dual sokbreker.