LA Lakers Hantam Phoenix Suns di Gim 3 Babak Pertama NBA Playoffs

jpnn.com, LOS ANGELES - LA Lakers untuk sementara unggul 2-1 (best of seven) atas Phoenix Suns pada babak pertama NBA Playoffs Wilayah Barat.

Dalam gim ketiga yang digelar di markas Lakers, Staples Center, Los Angeles, Jumat (28/5) siang WIB, Lakers menang 109-95.

Sebelumnya pada dua gim di markas Suns, Lakers kalah di gim pertama dan menyamakan kedudukan di pertemuan kedua.

Pada gim ketiga tadi, forward Lakers Anthony Davis tampil ciamik dengan menyumbang 34 poin.

