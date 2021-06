Laba Bersih Link Net Meningkat Capai Rp249 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT Link Net Tbk membukukan pertumbuhan keuangan yang positif pada semester I 2021.

Link Net membukukan laba bersih sebesar Rp249 miliar pada kuartal I 2021, meningkat 26,0 persen dibandingkan dengan Rp198 miliar pada tahun lalu.

Marjin laba bersih tercatat 23,3 persen pada 1Q2021 dibandingkan dengan 20,6 persen pada 1Q2020.

Pendapatan per saham meningkat 30 persen pada 1Q2021 menjadi Rp91 per lembar saham, dibandingkan dengan Rp70 per lembar saham pada 1Q2020.

Perseroan membukukan EBITDA sebesar Rp624 miliar pada 1Q2021, meningkat 21,1 persen dibandingkan dengan Rp516 miliar pada 1Q2020.

Marjin EBITDA tercatat pada 58,4 persen pada 1Q2021 dibandingkan dengan 53,8 persen pada 1Q2020.

Pendapatan meningkat 11,4 persen menjadi Rp1.069 miliar pada 1Q2021 dibandingkan Rp959 miliar pada 1Q2020.

Walaupun pendapatan meningkat, beban pokok pendapatan meningkat hanya 2 persen pada 1Q2021 menjadi Rp215 miliar dibandingkan dengan Rp211 miliar pada 1Q2020.