Ladies, ini 6 Langkah Cantik Look Korean ala Barenbliss

jpnn.com, JAKARTA - Barenbliss (BNB), brand kecantikan dari Korea Selatan akan membagikan tutorial bagi para pecinta Korean makeup look dengan menggunakan produk unggulan BNB.

Ada Peach Makes Perfect Lip Tint, Soul-Matte Loose Powder, Make Me Classy Eyebrow, dan Better Than Magic Eyeliner.

Nah, buat kalian yang suka dan kerap tampil dengan Korean Makeup Look, yuk ikuti langkah-langkah berikuti:

1. Bersihkan Wajah dan Gunakan Skincare

Para pecinta K-Beauty pasti sudah mengetahui bahwa orang Korea sangat peduli dengan kebersihan dan kesehatan kulitnya.

Membersihkan wajah dan menggunakan skincare merupakan agenda wajib sebelum atau sesudah menggunakan makeup.

Karena menghindari penumpukan minyak dan debu di wajah yang akan menimbulkan jerawat.

Jangan lupa memakai skincare yang menutrisi kulit dan wajib menggunakan sunscreen untuk memproteksi kulit wajah dari pancaran sinar UV dan blue light.

2. Minimalkan Complexion

Buat makeup Korea, complexion itu merupakan hal yang terpenting karena orang Korea cenderung menonjolkan glass skin atau flawless skin sepanjang hari.