Lagi-Lagi Harga CPO Naik, Bukan Main

jpnn.com, JAMBI - Harga crude palm oil (CPO) di Jambi kembali mengalami kenaikan signifikan pada periode 5-11 November 2021.

Minyak sawit mentah itu naik sebesar Rp 358 dari harga Rp 13.582 menjadi Rp 13.940 per kilogram bandingkan periode sebelumnya.

Dikutip dari Antara hasil yang ditetapkan tim perumus untuk harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit juga naik sebesar Rp 81 dari Rp 2.489 menjadi Rp 2.570 per kilogram.

"Inti sawit pada periode kali ini juga naik sebesar Rp 80 dari Rp 9.663 jadi Rp 9.743 per kilogram," kata Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, di Jambi, Sabtu (6/11).

Menurut Putri Rainun, harga CPO, TBS, dan inti sawit pada beberapa periode terakhir ini terus mengalami kenaikan.

"Hal itu berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi bersama para petani, perusahaan perkebunan sawit, serta pihak terkait," beber Putri.

Adapun daftar harga TBS sawit yakni untuk usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp 2.570 per kilogram, usia tanam 4 tahun Rp 2.737 per kilogram, usia tanam 5 tahun Rp 2.864 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp 2.984 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp 3.059 per kilogram.

Kemudian untuk usia tanam 8 tahun senilai Rp 3.124 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp 3.186 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp 3.283 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp 3.183 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp 2.036 per kilogram. (antara/jpnn)