Lagi Naik Daun, Mie Gacorin Raih Penghargaan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Mie Gacorin baru saja meraih penghargaan The Best Business Opportunity Of The Year 2023. Penghargaan itu diberikan dalam pameran wirausaha dan waralaba Info Franchise and Business Concept (IFBC) 2023 di ICE BSD, Sabtu (4/11). Owner PT. Mitra Bisnis Indonesia (MBI) Henny Adnan mengatakan Mie Gacorin yang sedang naik daun akan terus melebarkan bisnisnya ke seluruh pelosok negeri. Baca Juga: JULO Raih 2 Penghargaan Bergengsi dalam Marketing Excellence Awards Indonesia 2023 "Jadi, bagi para pebisnis jangan ragu untuk menjadi mitra, karena kami memberikan hasil bukan janji" kata Henny, dalam keterangannya, Senin (6/11). Saat ini, Mie Gacorin sudah membuka cabang di berbagai kota seperti Bandung, Jambi, Padang, dan Muara Bungo Jambi. Henny menngungkapkan bahwa cabang Jambi sudah mampu mencatatkan omzet sekitar Rp9 juta per hari. Baca Juga: Komitmen Terhadap Pembinaan UMKM Disabilitas, Pertamina Raih Penghargaan MURI "Dalam sehari di cabang kami di Muara Bungo Jambi laku terjual 1.000 porsi," tutur Henny. Menariknya, di Mie Gacorin Muara Bungo Jambi ini banyak dikunjungi anak-anak muda yang ingin menikmati hidangan mi pedas.