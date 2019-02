Lagi, Suzuki Ertiga Terbaru Dapat Peningkatan Signifikan

jpnn.com, JAKARTA - Memperkuat persaingan di segmen small MPV, Suzuki All New Ertiga kembali mengambil langkah inovasi. Tampil kian paripurna dengan beberapa peningkatan.



“Sejak Ertiga diluncurkan pada tahun 2012 kami terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan baik dari fitur eksterior maupun interior. Begitu pun dengan All New Ertiga, kami lakukan beberapa perubahan sebagai bagian dari improvement untuk mengoptimalkan keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Kami harap dengan penyempurnaan ini, All New Ertiga terus menjadi mobil kebanggaan keluarga Indonesia,” kata 4W Deputy Managing Director PT SIS Setiawan Surya.

Di bagian eksterior, Suzuki Ertiga terbaru tipe GL sudah memiliki fog lamp, sama seperti pada tipe tertinggi GX. Selain adanya lampu kabut untuk meningkatkan faktor keamanan saat berkendara menembus kabut atau hujan lebat.

Di tipe GX, Suzuki menagaskan kesan sport dengan adanya desain pelek alloy 2 tone black polished.

Masuk ke dalam kabin, Ertiga terbaru tipe GX pun makin premium berkat desain dasbor yang dilengkapi head unit dengan layar sentuh. Fitur ini meningkatkan kemewahan dan kepraktisan Ertiga sebagai mobil keluarga modern.

Menambah kenyamanan, tipe GX dilengkapi AC auto climate with heater sehingga suhu udara bisa diatur sesuai keinginan.

Selain itu, untuk menjaga pandangan pengendara ke belakang tetap jelas walau kondisi berkabut atau hujan, Suzuki Ertiga tipe GX dilengkapi rear defogger yang berfungsi menghilangkan efek embun.

Bagi pelanggan yang membutuhkan kamera belakang saat parkir, tipe GX juga sudah dibekali wiring harness sehingga memudahkan pemasangan rear camera.