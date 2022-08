Lagu Frank Sonata Iringi Perpisahan Emil Dardak kepada Sang Ayah 

jpnn.com - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menyampaikan kalimat perpisahan untuk sang ayah.

Ucapan perpisahan itu dituliskan Emil melalui unggahan dalam akunnya di Instagram.

"Farewell my lifelong inspiration (selamat tinggal insipirasi seumur hidupku," begitu tertulis keterangan ungggahan Emil Dardak, Sabtu (20/8).

Suami Arumi Bachsin itu juga menyampaikan rasa bangga karena bisa menjadi anak dari Hermanto Dardak.

Seraya mengunggah foto mendiang ayahnya, Emil menambahkan lagu My Way milik Frank Sonata.

"This is your favorite song (ini lagu kesukaan ku)," imbuhnya.

Di sisi lain, Arumi Bachsin selaku istri dari Emil Dardak juga mengunggah ungkapan belasungkawa akunnya di Instagram.

Arumi menyebut mendiang mertuanya tersebut sebagai sosok pria yang baik.