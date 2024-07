Laksamana Muhammad Ali dan KSAL Singapura Tingkatkan Kerja Sama Bilateral

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Chief of Republic of Singapore Navy (RSN) RADM Sean Wat di Gedung Utama Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (2/7).

Kunjungan tersebut dalam rangka mempererat hubungan diplomasi dengan Angkatan Laut kedua negara sahabat.

Kedatangan Chief of RSN RADM Sean Wat didampingi Head of Naval Operations (HNO) RADM Augustine Lim, Head of Naval Intelligence, SLTC Tung Wanling, dan Singapore Naval Attache in Jakarta, LTC Shing disambut hangat oleh KSAL beserta jajaran dengan pasukan jajar kehormatan.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral antara Angkatan Laut kedua negara serta sepakat dalam peningkatan profesionalitas latihan antara kedua negara dan menunjukkan dukungan timbal balik yang kuat.

Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Dispenal) dalam keterangan tertulisnya meyebutkan pertemuan pimpinan Angkatan Laut kedua negara ini membahas berbagai hal antara lain tentang implementasi Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dan Singapura.

KSAL menyampaikan ungkapan terima kasih atas kunjungan Chief of RSN dan berharap ke depannya dapat bekerja sama dalam sejumlah event internasional dan latihan gabungan yang digelar oleh TNI AL maupun RSN.(fri/jpnn)