Lanjutkan Mandat PBB, KRI SIM-367 Resmi Menerima Bendera UN dari KRI DPN-365

jpnn.com, LEBANON - Melanjutkan mandat Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai unsur Maritime Task Force (MTF), KRI Sultan Iskandar Muda-367 (KRI SIM-367) melaksanakan upacara Transfer of Authority (ToA) dengan KRI Diponegoro-365 (KRI DPN-365) dipimpin langsung oleh MTF Commander RADM Richard Kesten di Dermaga 4 Pelabuhan Beirut, Lebanon, Jumat (17/1).

Dalam Upacara tersebut, Dansatgas MTF TNI Konga XXVIII-P/UNIFIL Letkol Laut (P) Anugerah Annurullah menerima penyerahan Bendera United Nations (UN) dari Dansatgas MTF TNI Konga XXVIII-O/UNIFIL Letkol Laut (P) Letkol Laut (P) Wirastyo Haprabu disaksikan langsung oleh MTF Commander selaku Inspektur Upacara.

Upacara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat antara lain Duta Besar LBBP RI untuk Lebanon Hajriyanto Y Thohari, Komandan DCO Sector East, Indobatt Commander, perwira staf dari beberapa Satgas UNIFIL serta perwakilan pasukan perdamaian Bangladesh maupun Jerman di Lebanon.

MTF Commander dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Satgas lama atas pengabdian dan berbagai capaian yang telah mengharumkan Indonesia di kancah global.

“Apresiasi setinggi-tingginya kepada satgas lama atas dedikasi yang kuat dan performa yang outstanding selama pelaksanaan misi di daerah operasi Lebanon,” ungkap RADM Richard Kesten.

Lebih lanjut, MTF Commander menekankan kepada Satgas baru untuk segera beradaptasi dengan kondisi terkini dan memberikan pengabdian serta profesionalisme terbaik untuk keberhasilan misi selama satu tahun yang akan datang dan mampu memenuhi segala tuntutan tugas yang diemban di tengah situasi daerah misi yang sangat dinamis.

Upacara ToA ini merupakan acara puncak dalam rangkaian serah terima Satgas MTF TNI Kontingen Garuda UNIFIL.

Sebelumnya, kedua Satgas juga telah melaksanakan CO Talk dan hand over/ take over (HOTO) internal Troop Contributing Country (TCC) Indonesia sejak 15 sampai dengan 16 Januari 2025.