Lantamal V – Yasbhum Bedah Rumah Purnawirawan TNI AL

jpnn.com, SURABAYA - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V bekerja sama Yayasan Sosial Bhumyamca (Yasbhum) melaksanakan kegiatan karya bakti Bedah Rumah Tahun 2019 di wilayah kerja Lantamal V. Bedah rumah ini diperuntukan bagi para purnawirawan, Warakawuri dan wredatama TNI AL. Pelaksana kegiatan ini adalah Lantamal V dengan anggaran dari Yasbhum.

“Program Bedah Rumah Tahun 2019 kerja sama Lantamal V dengan Yasbhum ini, merupakan wujud Dharma Bakti TNI AL dalam membantu Purnawirawan, Warakawuri, serta Wredatama TNI Angkatan Laut yang mempunyai rumah dan tanah namun kondisinya tidak layak huni,” kata Paban Komsos/Bakti TNI AL Spotmar Lantamal V selaku Ketua Pelaksana kegiatan mewakili Komandan Lantamal V Laksma TNI Tedjo Sukmono saat ditemui di Mako Lantamal V, Surabaya, Selasa (31/12).

Ketua Pelaksana kegiatan mengatakan kegiatan bedah rumah ini dilaksanakan berdasarkan Telegram Kasal Nomor 069/WAT/0519 TWU 0510.1058 tentang pengiriman data rumah Purnawirawan dan Wredatama bantuan bedah rumah dari Yasbhum tahun 2019.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Rony–sapaan akrab Paban Komsos Spotmar Lanlantamal V ini, kegiatan karya bakti Bedah Rumah Tahun 2019 kali ini dimulai sejak November 2019 hingga Januari 2020. Selama kurun waktu tersebut, ada 12 rumah yang di renovasi baik untuk Purnawirawan, Warakawuri maupun Wredatama di wilayah Surabaya.

“Satu unit rumah milik pensiunan contohnya yang berlokasi di Jl. Kupang Panjaan IV No. 10-A Surabaya milik Sultamiatun istri dari Sertu Mar (Purn) Wari Maruwah resmi direnovasi dan sudah selesai,” terangnya.

Kegiatan karya bakti bedah rumah ini lanjutnya, ditujukan untuk menjadikan rumah tersebut menjadi layak untuk ditinggali, seperti rumah Sultamiatun istri dari Sertu Mar (Purn) Wari Maruwah ini, yang memang kondisi rumahnya dibangun dari kayu-kayu bagian atas (atap), plafon, dinding dan kusen pintu dan jendela sudah hancur, kropos sudah tidak layak huni.

Menurutnya, kegiatan karya bakti Bedah Rumah bekerjasama dengan Yasbhum ini adalah sebagai bentuk solidaritas dan wujud kepedulian terhadap Purnawirawan, Warakawuri, serta Wredatama TNI Angkatan Laut yang memang membutuhkan uluran tangan, khususnya kondisi rumah yang tidak layak huni menjadi layak untuk ditinggali.

Ke duabelas rumah Purnawirawan, Warakawuri dan Wredatama yang mendapatkan bantuan bedah rumah dari Yasbhum antara lain berlokasi di Jl. Kupang Panjaan IV No. 10-A Surabaya, Jl. Darmorejo III No. 3 A Surabaya, Jl. Sidotopo Sekolahan I No 54 Surabaya, Jl. Kapasari Pedukuhan XI No 68 Surabaya, Jl. Jagir Sidosermo X No. 9 Surabaya yang pelaksanaan renovasinya sudah seratus persen, sementara tujuh rumah lainnya masih dalam proses pengerjaan.(fri/jpnn)