LaNyalla Optimistis Indonesia Dapat Lebih Cepat Menjadi Poros Maritim

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti optimistis Indonesia dapat lebih cepat menjadi poros maritim dunia.

Sebagai langkah awal Indonesia penting memiliki undang-undang tentang daerah kepulauan untuk membangun potensi maritim.

Hal itu disampaikan LaNyalla Mahmud Mattalitti secara virtual dalam acara Obrolan Senator (Obras) dengan tema ‘Pembangunan Daerah Kepulauan Dalam Mengoptimalkan Potensi Negara Maritim’, di Media Center Parlemen, Lantai 1, Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (29/9).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono (virtual), Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya, Sekjen ASPEKSINDO Sokhiatulo Laoli dan para wartawan yang bertugas di Komplek Parlemen Senayan.

“Sudah seharusnya Indonesia kembali ke jati diri sebagai negara kepulauan yang besar, yang menjaga kehidupan dan masa depan yang ada di laut."

"Indonesia juga harus bisa memainkan peran lebih besar sebagai negara yang berada di posisi strategis di antara dua laut, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasific, baik secara geografi, geostrategis dan ekonomis,” kata LaNyalla.

Dengan adanya RUU tentang Daerah Kepulauan, menurut LaNyalla, gagasan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia juga bisa didorong agar tidak menjadi sekadar konsep, tetapi harus menjadi cita-cita yang terwujud.

“Yakinlah, our dream will be come true,” katanya.