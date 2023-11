Laufey Persembahkan Lagu Baru untuk Menyambut Natal

jpnn.com, JAKARTA - Musikus berdarah Islandia-Tionghoa, Laufey merilis single terbaru yang berjudul Christmas Dreaming.

Lagu tersebut dipersembahkan spesial untuk menyambut Natal tahun ini.

Christmas Dreaming masuk ke dalam katalog A Very Laufey Holiday.

Seri Natal persembahan dari Laufey itu pertama kali dimulai pada 2021.

Dia awalnya melepas lagu Love To Keep Me Warm yang menampilkan penyanyi dan penulis lagu asal Inggris dodie.

Pada tahun berikutnya, Laufey meluncurkan lagu The Christmas Waltz.

Saat ini, Laufey sedang menjalani tur konser ke kawasan Amerika Utara.

Adapun semua tiket pertunjukkannya sudah terjual habis.