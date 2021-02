Le Classique: Paris Saint-Germain Bikin Marseille Makin Lemas

jpnn.com, MARSEILLE - Paris Saint-Germain merengkuh kemenangan pada Le Classique edisi ke-100 saat menang 2-0 atas Marseille, dalam rangkaian pekan ke-24 Ligue 1 di Stadion Velodrome, Senin (8/2) dini hari WIB.

Marseille sendiri bertanding tanpa pelatih tetap, menyusul pemecatan Andre Villas-Boas.

Gol-gol Kylian Mbappe dan Mauro Icardi membuat PSG makin berjaya dalam sejarah Le Classique dengan memenangi 45 edisi di antaranya dan 22 kali hasil imbang, sedangkan sisanya menjadi milik Marseille, yang dalam satu dekade terakhir kian tersisih dalam peta persaingan baik di Prancis apalagi di Eropa.

Kendati menang, PSG bergeming di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 51 poin di bawah Lille (54) dan Olympique Lyon (52) yang juga menang di laga lebih awal.

21 - Kylian Mbappé has scored 21 goals from fast break since his debuts with Paris in Ligue 1 in 2017/18, at least 10 more than any other player in the Top 5 European leagues over the period. Rocket????#OMPSG pic.twitter.com/doWzFTG1Y0 — OptaJean (@OptaJean) February 7, 2021