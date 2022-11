Le Minerale Hadirkan Kemasan Edisi Khusus Pesta Bola 2022

jpnn.com, JAKARTA - Air mineral Le Minerale ikut merayakan pesta sepak bola terbesar dengan menghadirkan kemasan edisi spesial bernuansa bola.

Produk itu telah berada di pasaran yang tersebar melalui rantai distributor ke retail hingga kepada konsumen.

Kehadiran kemasan terbaru itu untuk memeriahkan pesta sepak bola yang berlangsung mulai dari 20 November hingga 18 Desember 2022.

Baca Juga: Le Minerale Dipercaya Penuhi Asupan Air Mineral di Ajang Jakarta Marathon 2022

“Kami meluncurkan edisi spesial ini agar lebih dekat dengan para penggemar sepak bola yang akan berlangsung di bulan November hingga Desember ini,” ungkap Head of Public Relations dan Digital Le Minerale Yuna Eka Kristina dalam siaran persnya, Rabu (23/11).

Sebelumnya, Le Minerale dipercaya sebagai sponsor resmi siaran pesta bola 2022 yang tersebar di media multi-platform SCM, mulai dari stasiun televisi free to air, yakni SCTV, Indosiar, O Channel hingga layanan OTT (Over The Top) Vidio.

Yuna menambahkan Le Minerale merupakan air mineral berkualitas, terjamin sehat, dan bersih.

Baca Juga: Le Minerale Jadi Sponsor Turnamen Internasional di Kota Malang

Dia menyebut air tersebut memiliki rasa yang lebih segar, sehingga sangat tepat dipilih untuk menemani penikmat sepak bola di tanah air agar kebugaran tubuhnya selalu terjaga.

"Kami harus menjaga kebugaran tubuh, termasuk ketika menonton, apalagi ketika aktivitas akan sampai lewat dini hari," ujar Yuna lagi.