Le Minerale Jadi Sponsor Resmi SCM Group di FIFA World Cup 2022

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan air minum Le Minerale mendukung penuh ajang FIFA World Cup 2022 yang tahun ini akan disiarkan oleh Surya Citra Media (SCM) di bawah naungan Emtek Group.

Dukungan penuh tersebut mendapat apresiasi dari Direktur Programming SCM Harsiwi Achmad yang menyebut bisa memperkenalkan produk air mineral itu ke masyarakat luas.

“Le Minerale merupakan produk nasional yang telah merambah ke pasar luar negeri oleh karenanya SCM Group percaya kualitas Le Minerale yang berstandar internasional layak untuk menjadi sponsor tayangan FIFA World Cup Qatar 2022 skala dunia, apalagi event ini telah banyak dinantikan oleh banyak pihak," ucap Harsiwi dalam rilis tertulis.

Keterlibatan Le Minerale dalam pesta akbar sepak bola empat tahunan itu nantinya akan menemani penikmat sepak bola tanah air di setiap tayangan FIFA World Cup Qatar 2022 yang tersebar di media multi-platform SCM mulai dari stasiun televisi free to air yakni SCTV, Indosiar, O’Channel hingga layanan OTT (Over The Top) Vidio.

SCM Group percaya nantinya Le Minerale yang merupakan air mineral berkualitas, terjamin sehat dan bersih, memiliki rasa yang lebih segar, sangat tepat dipilih untuk menemani penikmat sepak bola di tanah air agar kebugaran tubuhnya selalu terjaga.

"Selain atlet atau para pemain yang aktif berolahraga, kami juga harus menjaga kebugaran tubuh, termasuk ketika menonton, apalagi ketika aktivitas kita akan sampai lewat dini hari.”

“Oleh karenanya, kami percaya, Le Minerale dapat menjadi pilihan sehat yang tepat," tambah Harsiwi.

Marketing Director Le Minerale Febri Satria Hutama menyebut produknya adalah air mineral berkualitas yang dikemas secara higienis yang telah banyak dipercaya konsumen sebagai pilihan yang lebih sehat, bersih dan aman.