Lebih Dekat dengan Keluarga Saat Umrah dengan XL Axiata

jpnn.com - Jika Anda sedang menjalankan ibadah umroh di tanah suci, tidak perlu khawatir akan jauh dengan keluarga.

Karena, saat ini PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) menghadirkan Paket Umroh Plus khusus bagi pelanggan XL Prabayar yang menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci.

Regional Group Head XL Axiata West Region Desy Sari Dewi mengungkapkan bahwa

Paket ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan komunikasi dengan keluarga di Tanah Air melalui kuota besar, harga terjangkau, dan jaringan stabil yang didukung oleh operator telekomunikasi terbaik di Arab Saudi.

“Bagi jamaah umroh, komunikasi dengan keluarga di Tanah Air menjadi salah satu kebutuhan utama, baik untuk berbagi kebahagiaan maupun meminta doa restu," ungkap Desy, Rabu (19/2).

Kata Desy, paket Umroh Plus dihadirkan sebagai solusi praktis dan ekonomis agar pelanggan tetap bisa terhubung tanpa hambatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

"Dengan kuota besar dan jaringan stabil, kami ingin memastikan pelanggan memiliki pengalaman terbaik dalam perjalanan spiritual ini dan #jadilebihbaik," kata Desy.

Di Paket Umroh Plus, XL Axiata menawarkan tiga pilihan paket yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan:

6GB – Masa Berlaku 10 Hari

o Harga Promo: Rp 245.000 (via aplikasi myXL, harga normal Rp 250.000).

o Kuota: 5GB untuk di Arab Saudi dan 1GB untuk negara transit.

2. 10GB – Masa Berlaku 15 Hari

o Harga Promo: Rp 325.000 (via aplikasi myXL, harga normal Rp 375.000).

o Kuota: 9GB untuk di Arab Saudi dan 1GB untuk negara transit.

3. 10GB – Masa Berlaku 20 Hari

o Harga Promo: Rp 350.000 (via aplikasi myXL, harga normal Rp 475.000).

o Kuota: 9GB untuk di Arab Saudi dan 1GB untuk negara transit.